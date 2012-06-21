У Миколаєві відкрито фізично-реабілітаційний центр «Студія дизайну здоров’я Family Health». Цей заклад заснували учасник АТО/ООС Андрій Пастух і його дружина Тетяна. Кошти на відкриття власної справи надала обласна влада, яка торік започаткувала конкурс проєктів для колишніх бійців з надання одноразової грошової допомоги. У межах цієї програми вже надано понад 2 мільйони гривень.
Родина Пастухів перемогла в конкурсі, тож змогла відкрити соціально важливий об’єкт і започаткувати власний бізнес. У фізично-реабілітаційному центрі надаватимуть послуги, спрямовані на зміцнення фізичного та психологічного здоров’я сім’ї. Тут пропонуватимуть послуги з масажу оздоровчого типу для всієї родини, фізичної реабілітації після травм, після інсультів, пропонуватимуть лікувальну фізкультуру в разі захворювання дорослих і дітей (остеохондроз, сколіоз, плоскостопість, зайва вага, грижі), патології та недостатнього фізичного розвитку, відновлення рухливості та функцій суглобів.
У планах родини — розширення бази центру, створення робочих місць для лікарів — спеціалістів з реабілітації.