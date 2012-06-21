У Чумацькому Шляху є кілька «зоряних колисок» – регіонів, у яких серед згустків газу і скупчень космічного пилу народжуються нові зірки. Одна з таких колисок, Gum 26, стала головним героєм нового зображення, отриманого за допомогою Дуже Великого Телескопа, розташованого в Чилі.
Gum 26 розташована у сузір'ї Вітрила, на відстані близько 20 тисяч світлових років від Землі. Це емісійна туманність, в якій інтенсивне ультрафіолетове випромінювання, що виходить від новонароджених зірок, іонізує навколишній водневий газ, змушуючи його випускати слабке рожеве світіння. Вивчивши зірки у «рожевому світлі», астрономи зможуть більше дізнатися про умови, в яких відбувається зародження зірок, і краще вивчити їх вплив на навколишні об'єкти.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»