Одразу два великі фестивалі проходять в січні в Рівному. ХVI фестиваль пісенно-музичного мистецтва «Різдвяні піснеспіви» розпочався 8 січня. Він уже має гарну історію: приміром, торік з нагоди його 15-річчя в Рівному колядувало 700 гостей з різних куточків України та Польщі. Цього року піснеспіви будуть у храмах: Свято-Троїцькому, Покровському та Воскресенському соборах. Тут парафіяни можуть побачити й різдвяні вертепи. А далі фестивальне дійство триватиме на рівненських майданах, тож до нього можуть долучитися всі охочі.
Так усе й відбувається: Рівне колядує. Різдвяна зірка горить — не згасає в кожному його куточку, бо вуличні фестивалі започаткували жителі Залізничної та Тиннівської. Одне слово, для рівнян Різдво — це щось значно більше, ніж вихідний.
16 січня нас покличе ХVIII фестиваль вуличних вертепів та музик, який розпочнеться на майдані Незалежності. Він триватиме три дні й подарує різдвяну програму «Небо і земля нині торжествують…». Зазвичай до святкових дійств долучаються перші особи міста і області, їх підтримують священники. Саме тому рівнян чують і земля, й небо.
Завершить фестивальний місяць «Розколяда», що пройде в палаці дітей та молоді 31 січня. Тут будуть майстер-класи поліських танців та з виготовлення різдвяних атрибутів, і виставка різдвяних світлин різних років. Тож у Рівному відчуєте і смак, і дух українського Різдва. Приїжджайте!