25 українок і українців з міжнародним досвідом приєдналися до команд шести міністерств, а також офісів Президента, Прем’єр-міністра, європейської та євроатлантичної інтеграції. Молоді професіонали, які раніше виїхали з України, повернулися на Батьківщину в межах другого етапу програми Create Ukraine і працюватимуть над реформами в основних галузях.

2026 року Create Ukraine масштабували після успішного пілотного проєкту — торік перші десятеро учасників реалізували понад 30 проєктів, серед яких угода про корисні копалини, URC і залучення інвестицій. Продовження програми стало можливим завдяки підтримці та фінансуванню литовських партнерів. Програму реалізує литовське Central Project Management Agency в партнерстві з KSE Foundation та урядом України за підтримки Міністерства закордонних справ Литви.

Віцепрем’єр-міністр з гуманітарної політики — міністр культури Тетяна Бережна наголосила: «Ми вже бачимо ефективність роботи учасників першого набору Create Ukraine — їхні проєкти стали частиною змін в Україні. Переконана, що 25 нових учасників триматимуть планку.

Бути українцем — це не лише про паспорт, а ще і про відповідальність. Діяти, коли країна потребує тебе».

Даріус Скусевічус, Надзвичайний і Повноважний Посол з питань координації відновлення та реконструкції України, зазначив: «Людський капітал — основа відновлення України. Ми віримо, що європейське майбутнє країни формуватимуть високоосвічені фахівці з міжнародним досвідом, які свідомо обирають повернутися та долучитися до трансформації держави. Литва послідовно підтримує Україну в різних напрямах, сприяючи відновленню освіти, зміцненню систем реабілітації захисників України, розвитку стійкої енергетичної інфраструктури та посиленню державних інституцій».

Учасниками нового етапу Create Ukraine стали фахівці, які повернулися в Україну з Європи, Північної Америки, Азії та навіть Південної півкулі: від Італії, Японії і США до Марокко і Нової Зеландії. Вони мають досвід роботи в міжнародних компаніях, урядових інституціях і громадському секторі за кордоном.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев привітав учасників другої хвилі програми і повідомив, що дев’ятеро із 25 обрали роботу саме в їхньому міністерстві, повідомляє Мінекономіки.