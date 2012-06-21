Українські скульптори вдруге поспіль перемогли на міжнародному фестивалі сніжної скульптури World Snow Festival у Швейцарії. Торік вони виграли з магічним плащем і посохом, адже темою була саме магія, а цього року, послуговуючись девізом про чотири сезони, дружна команда висікла зі сніжного блоку заввишки 3,5 метра скульптуру «Спіраль Часу». Вона нескінчена і людина щорічно подорожує шляхом: літо — осінь — зима — весна. А пори роки позначаються різними людськими слідами…
За словами одного з учасників команди, яка сформувалася протягом кількох років, Богдана Куцевича, погода цьогоріч в Альпах була примхлива, тому довелося докласти зусиль, аби зберегти витвір цілісним для вимогливого журі та туристів-глядачів.
Загалом у фестивалі, який проходив 36-й рік поспіль, взяли участь команди з десяти країн світу. А переможці кажуть, що для них сніжне мистецтво — хобі. За фахом Богдан Куцевич і Олексій Пода — архітектори та дизайнери інтер’єру, Олексій Козак — копірайтер, а Джонатан Рихнер (єдиний швейцарець у команді) займається наукою.