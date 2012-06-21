У Полтавському міському дендропарку відбувся туристсько – краєзнавчий квест, у якому взяли участь новачки гуртків Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (ПОЦТКУМ) і діти, які їх відвідують уже 2–3 роки. Всього змагалися та виконували різноманітні завдання 7 команд, у кожній з яких було по 10 осіб. Локації розмістили так, щоб команди не заважали одна одній. Завдання придумали керівники гуртків, вони ж і слідкували за правильністю їхнього виконання.
– Локація «Славетні земляки» дає змогу дітям краще пізнати минуле свого краю та більше дізнатися про відомих земляків. Полтавщина дуже багата іменами видатних людей. Я підготувала шість фотографій та живописних зображень відомих земляків, і діти повинні були їх упізнати та назвати, – розповіла керівник гуртків «Історичне краєзнавство» ПОЦТКУМ Рита Коросташова.
На локації «Естафетна» кожному учаснику потрібно було із точки А в точку Б перенести карабін – автомат та муфтований карабін , зав’язати схоплюючий вузол і чотири «вісімки». Були ще локації «Туристська», «Загадкова», «Краєзнавчий острів», «Рятувальна», «Спелеологічна». Всього у центрі туризму та краєзнавства 38 гуртків, які цьогоріч відвідуватимуть понад 600 вихованців.
– Класні враження від квесту. Це вже не перші мої змагання, я була й минулого року. Враження фантастичні. Азарт присутній, – розповіла вихованка центру Даша.
Незважаючи на те, що чимало учасників квесту – новачки, майже всі команди вклалися у встановлений на локацію час – п’ять хвилин.
– Діти згуртувалися, потоваришували. Склалися дружні колективи, які будуть відвідувати наші гуртки і займатися туризмом та краєзнавством. Такі заходи єднають та виховують командний дух, – підсумував головний суддя квесту, завідувач організаційно-масового відділу ПОЦТКУМ Олександр Безверхий.