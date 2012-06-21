Комапнія Apple попередила деяких користувачів iPhone про необхідність оновити свій телефон, щоб не втратити доступ до інтернету. Про це повідомляє CNN.
Так, власники вироблених до 2012 року iPhone і iPad, які не встановили останню версію оновленого програмного забезпечення для iOS до 3 листопада, не зможуть підключитися до інтернету.
За словами Apple, гаджети необхідно переустановити, так як приблизно кожні 19 років на GPS-пристроях відбувається скидання і оновлення для точного вимірювання часу і дати.
Apple заявила, що під час останнього скидання 6 квітня постраждали продукти інших виробників із підтримкою GPS.
Тож якщо у вас iPhone 5, 4 або мобільний iPad mini, iPad 2 або iPad третього покоління, це для вас.
Оновлений номер версії програмного забезпечення повинен становити 10.3.4 або 9.3.6, залежно від вашого пристрою.
iOS 10.3.4: iPhone 5 та iPad (4 покоління) Wi-Fi + Cellular
iOS 9.3.6: iPhone 4s, iPad mini (1-е покоління) Wi-Fi + стільниковий, iPad 2 Wi-Fi + стільниковий (лише для моделей CDMA), iPad (3-е покоління) Wi-Fi + стільниковий
Якщо ви не впевнені, яку версію має ваш iPhone або iPad, дотримуйтесь цих вказівок:
1. Відкрийте додаток Налаштування.
2. Торкніться Загальні, потім натисніть Про пристрій.
3. Шукайте номер поруч із версією програмного забезпечення.
Відзначається, що користувачам, що не оновлять свої пристрої до неділі, 3 листопада, доведеться виконувати резервне копіювання і відновлення за допомогою комп'ютера, тому що оновлення програмного забезпечення по бездротовій мережі і резервне копіювання iCloud більше не будуть працювати.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»