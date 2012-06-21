Надшвидкісний інтернет 5G керуватиме робокомбайнами, відкриваючи нові можливості для сільського господарства.
Про це повідомляє "ZD".
Завдяки високій пропускній здатності, технологія 5G дозволить фермерам використовувати безпілотні комбайни. Нова технологія дозволить машинам обмінюватися інформацією в короткі терміни, надсилаючи її в спеціальну "хмару".
За словами представника "John Deere", компанії з виробництва комбайнів, за умови впровадження 5G, зв'язок між машинами через "хмару" може бути скорочений до однієї секунди. Унаслідок цього, комбайни працюватимуть ефективніше. Адже можна буде оптимізувати роботу, налагодити обробку тих чи інших частин поля.
Рік тому компанія "John Deere" купила стартап "Blue River", що займається розробками на основі "штучного інтелекту". Наразі спеціалісти двох фірм проводять досліди у сфері впровадження машинного навчання, комп'ютерного зору і робототехніки в сільськогосподарське обладнання.
За словами Террі Піккета, менеджера "John Deere", до 2050 року на планеті буде майже 10 мільярдів людей. Щоб всіх нагодувати, потрібно змінити процеси роботи в сільському господарстві.