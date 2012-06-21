«Коли я приєднався до Кабміну, з подивом дізнався, що один з органів, який я координую — це Державна аудиторська служба України. Раніше — Контрольно-ревізійне управління, те саме легендарне КРУ.
Ми плануємо суттєво реформувати цей орган. Останні кілька тижнів ми займалися функціональним аудитом Держаудиту (звучить іронічно). Зараз там працює 3212 людей, і вони отримують небезпечно низькі зарплати. До чого це може призводити, можете здогадатись. Кількість працівників цього органу буде скорочено до 400.
Кілька ключових напрямів реформи.
1. Держаудит має фокусуватись на серйозному шахрайстві. Ті працівники, котрі залишаються, мають бути справжніми професіоналами, що працюють за міжнародними стандартами та ризик-орієнтовними підходами, а не чіплятися до ком.
2. Зараз відбувається певне дублювання функцій між Держаудитом і Рахунковою палатою, а також Держаудитом і силовими органами. Це дублювання треба прибирати.
3. Великі державні компанії мають проходити аудит у приватних аудиторських компаніях (власне, іноді зараз так і відбувається). З іншого боку, що більше ми приватизуємо, то менше треба проводити аудит.
4. Згідно зі світовою практикою ми передаємо Держаудит під Міністерство фінансів.
Також зазначу, що будь-яке масове скорочення державних службовців — це болісний процес. Ми будемо співпрацювати з Держпрацею, профспілками та іншими сторонами, щоб не кидати просто так людей напризволяще».