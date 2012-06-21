«Повернувся зі США в Україну. Тут краще. Я люблю Київ, я люблю Україну. Ми на межі економічного прориву. Це відчувалося в усіх зустрічах у США. Люди, бізнес, інвестори, чиновники з цікавістю дивляться на Україну, і всі визнають спроможність нової влади змінити країну. Очікування високі, але всі хочуть трохи придивитись і точно переконатись.
Що цікавить людей і бізнес поза Україною? На мою думку, чотири речі: наскільки самостійно новий уряд ухвалює рішення і чи немає тіньового уряду, який вступає в гру в критичні моменти; чи відбудеться судова реформа та реформа правоохоронних органів і чи не залишаться вони підконтрольні новій владі та спеціальним інтересам, як відбувалось завжди; наскільки серйозно нова влада збирається боротись з власниками банків, які завдали збитків платникам податків і клієнтам банків; чи однакові правила гри для всіх. Включно з питанням, чи відбудеться демонополізація і деолігархізація України і чи всі олігархи гратимуть за однаковими правилами.
Я запевнив у позитивних відповідях на ці чотири питання. Але люди хочуть почекати й переконатись, що це справді так. Якщо ми переконаємо світ, то Україна почне швидко розвиватись, нас заллють інвестиціями, а ми нарешті станемо успішним. Шанс такий у нас є».