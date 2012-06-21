«Ранок чудових інвестиційних новин та зустрічей розпочав із кави з представниками Американської торговельної палати. Говорили про зелену енергетику, співпрацю уряду з Нацбанком, про наші поточні переговори з МВФ, про ФОПів та важливі економічні законопроєкти, які за ці два місяці ухвалив парламент.
Те, на чому я завжди наголошую представникам бізнесу: держава для них має бути передбачуваною! Законодавство не має створювати бар’єри та зайві бюрократичні перепони для бізнесу.
Ми вже почали змінювати систему — буквально днями скасували на засіданні уряду близько 20 актів, які створювали бізнесу бюрократичні перепони. Зокрема спростили порядок реєстрації іноземних представництв в Україні; скасували корупційне поле під час видачі спецдозволів на користування надрами. Відтепер ці дозволи видаватимуть на електронних аукціонах; скасували контрольні марки (голограми) на диски з фонограмами, відеограмами, базами даних. Самі по собі ці марки не гарантували захисту від контрафактної продукції, особливо через інтернет; скасували дублювання регуляторних актів у галузі роздрібної торгівлі алкоголем. Це знищить корупцію у сфері, а бізнес заощадить близько 1,5 млн грн на рік.
І ще багато чого! Ми обрали складний шлях. Щоб все втілити в життя, нам потрібен не один рік.
А поки домовилися з колегами з Американської торговельної палати активно співпрацювати разом.
Якщо є якісь побажання та зауваження, уряд завжди готовий вислухати та допомогти. Якщо інвестиціям в Україну заважають зайти бюрократичні складнощі, ми їх маємо усунути.
Це робота держави. Робота бізнесу — інформувати нас про це завчасно. Бізнес та влада постійно мають звіряти годинники та працювати спільно!
Дякую колегам з АСС за предметний конструктивний діалог та дружню атмосферу. Наші спільні зустрічі будуть систематичними. Це точно».