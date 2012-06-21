«Позбавляємося від «сплячих ліцензій» на видобуток нафти й газу! Ми нарахували 80 ділянок в країні, придатних до видобутку. Але вони «сплять», бо через корупцію їх колись уже привласнили окремі товариші, які роками чекають, поки до влади прийдуть «свої».
Україна має ефективно розпоряджатися надрами. Без «смотрящіх» і груп впливу. Ми розробили законопроєкт, який стимулюватиме повернути ліцензії. Дуже просто: або видобуваєш на тій ділянці, яку отримав від держави, або платиш податки від газовидобування, але без прибутку.
Таким чином, уряд встановить щомісячну рентну плату за ділянки, на які видано дозвіл понад 3 роки тому. Точна вартість залежатиме від розміру площі та дати видачі дозволу. Не спроможні платити — повертайте. У разі свідомої тривалої несплати ліцензію призупинятимуть, а вже потім анулюватимуть у судовому порядку. Справжніх інвесторів знайдемо на прозорих е-аукціонах.
Такий досвід уже успішно працює в США, Великій Британії, Норвегії, Хорватії та деяких інших країнах. А от в Україні поки що 30 відсотків від усіх виданих спецдозволів на користування нафтогазоносними надрами — «сплячі». Ця історія піде в минуле.
Окрім того, галузь має купу архаїчних бар’єрів, які не дають змоги їй розвиватися. Для пожвавлення українського газовидобутку ми вже розробили комплекс важливих законодавчих змін, зокрема до Кодексу України про надра, до Закону «Про нафту і газ» та Закону «Про угоди про розподіл продукції». Сподіваюся на підтримку Верховної Ради!
До слова, новий голова Держгеонадр Роман Опімах презентує Інвестиційний атлас надрокористувача. Це путівник для інвестора, на якому нанесено готові до надрокористування об’єкти. Інформацію доповнюватимуть й оновлюватимуть безперервно. Галузь потребує рішучої мобілізації!
Працюємо далі!»