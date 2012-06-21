Учора Прем’єр-міністр Олексій Гончарук зробив допис на своїй сторінці у фейсбуці на тему, яка турбує вкладників і клієнтів однієї з найбільших фінустанов країни — Приватбанку. «Зранку вийшла стаття в Financial Times, в якій я коментую справу Приватбанку та нібито наголошую, що ми шукаємо компроміс у цьому питанні. Статтю одразу передрукували українські ЗМІ, які від себе додали, що уряд веде переговори з пошуку компромісу в цьому питанні.
Щоб уникнути подальших маніпуляцій та розголосу, хочу розставити крапки над «і»: жодних перемовин уряд ні з ким не веде.
Уряд уважно вивчає ситуацію навколо Приватбанку (зокрема і перемовини з колишніми його власниками, які проводила попередня незалежна наглядова рада банку). Більше того, журналістам FT я наголошував, що не настільки глибоко знаю юридичні деталі цієї справи, щоб її коментувати по суті. Але я впевнений, що буде зроблено все, аби захистити гроші українських платників податків та національні інтереси України. І зроблено це буде в тісних консультаціях з міжнародними партнерами».
Трохи згодом пресслужба Прем’єр-міністра повідомила: «Інформація, яка міститься в сьогоднішньому (17 вересня 2019 року. — Ред.) матеріалі видання Financial Times, не відповідає принципам об’єктивності, що їх повинні дотримуватися засоби масової інформації, тим паче ЗМІ такого рівня.
Цитата, на якій базується висновок авторів матеріалу, вирвана з контексту та не є репрезентативною в контексті усієї наданої Прем’єр-міністром України інформації.
Він не надавав жодної інформації щодо ведення будь-яких переговорів як із паном Коломойським, так і з будь-ким іншим щодо вказаного питання. Дана публікація не відповідає високим стандартам журналістської роботи.
У зв’язку з цим ми направили офіційний лист-звернення до авторів матеріалу з проханням спростувати викладені у ньому тези, пов’язані з вищезазначеним».