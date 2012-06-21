Як раніше писав «Урядовий кур’єр», що недавно відкрита комета SWAN (C/2020 F8) стала доступною для спостереження неозброєним оком. Але згідно з останніми спостереженнями, комета перестала збільшувати яскравість і може зруйнуватися, так і не досягнувши свого максимального блиску. Тож, чого варто очікувати від комети SWAN і як знайти її на небі.

Що відбувається з кометою SWAN?

Комета SWAN продемонструвала стрімке зростання яскравості з моменту свого відкриття 11 квітня 2020. Проте, останні спостереження показують, що комета перестала збільшувати яскравість. Це може означати швидкий розпад об'єкта.

Згідно з даними COBS (Comet Observation Database), блиск комети йде на спад. 11 квітня вона сяяла з магнітудою рівною приблизно +8 зоряної величини, а до 30 квітня її блиск збільшився до +5.2 (чим яскравіший об'єкт, тим менше значення зоряної величини). Така яскравість дозволила багатьом спостерігачам побачити об'єкт неозброєним оком і зробити унікальні фотографії. З того часу блиск комети SWAN не тільки перестав рости, але навіть трохи зменшився. Нині зоряна величина комети становить +5.7. На жаль, комета SWAN не стає яскравішою, як прогнозували раніше.

Чи побачимо ми комету SWAN неозброєним оком?

Комета SWAN досягне максимальної яскравості (близько +3 зоряної величини) 27 травня 2020 року, коли вона максимально наблизиться до Сонця (досягне перигелію) на відстані 64.4 млн км. До цього часу комета може стати або не стати яскравішою, а може значно потьмяніти. З огляду на непередбачуваність комет, не можна виключати і можливий розпад небесного об'єкта в будь-який момент. Таким чином, передбачити, чи втішить комета SWAN любителів астрономії наразі неможливо.

Ще однією причиною, за якою астрономи не впевнені щодо можливого видовищного небесного «шоу» від комети SWAN є її склад. Як правило, комети, що складаються переважно з космічного пилу, більш яскраві і їх легше побачити на небі неозброєним оком. Справа в тому, що зоряний пил добре відбиває сонячне світло. Комета SWAN здебільшого складається з газу, а комети такого типу більш тьмяні і помітні на небі слабше.

Як побачити комету SWAN на небі?

Щоб відстежувати пересування комети C/2020 F8 (SWAN) в небі, використовуйте астрономічне додаток Star Walk 2. За допомогою нього ви зможете визначити найкращий час для спостереження комети з вашого місця розташування і легко знайти її на небі.

Нині комету SWAN (C/2020 F8) найкраще видно з Південної півкулі. У Північній півкулі комета знаходиться досить низько над горизонтом, але її можна побачити за допомогою хорошого бінокля або телескопа. Очікується, що незабаром комета SWAN (C/2020 F8) стане доступною для спостережень і в Північній півкулі. Зараз комету можна знайти неподалік від сузір'їв Трикутник і Персей. На початку червня вона перейде в сузір'я Візник.

19, 20 і 21 травня комета SWAN наблизиться до зірки Алголь (Бета Персея, відома як «Зірка Диявола») в сузір'ї Персей. Для спостерігачів із Землі комета виглядає як нечітка зеленувата пляма. 21 і 22 травня комета SWAN виявиться поруч із зірками Дельта Персея (Delta Persei, δ Perseus) і Мірфак (Альфа Персея, Alpha Persei), а 21 і 22 травня пройде недалеко від комети ATLAS (C / 2019 Y4).

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»