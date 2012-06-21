У темряві орбітальної ночі 5 липня астронавт NASA Боб Бенкен припав до ілюмінатора Міжнародної космічної станції в очікуванні неймовірного видовища. Незабаром в передсвітанковому небі над Землею з'явився головний об'єкт спостережень всіх астрономів-любителів цього літа – комета NEOWISE.
Бенкен і його колеги з МКС зробили сотні знімків комети, які потім були перетворені в уповільнений фільм британським графічним дизайнером Шоном Дорану, який регулярно обробляє знімки NASA.
«Візьміть прохолодний напій, вимкніть світло, влаштуйтеся комфортніще і розмістіть ролик на великому екрані», – порадив Шон Доран в описі до відео.
На відео показано проходження комети перед спостерігачами з МКС в режимі реального часу.
Послідовність складається з 550 фотографій з довгою витримкою, зроблених за сім хвилин. Зазвичай це дає всього 18 секунд відео, тому Доран інтерполірував зображення для заповнення кадрів і згладив послідовність для плавного відтворення.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»