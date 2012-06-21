Нещодавно виявлена комета SWAN стрімко збільшила яскравість і тепер її видно неозброєним оком. «Урядовий кур’єр» дізнався, як і коли спостерігати за гостею з далекого космосу.

Астрономи з’ясували, що з моменту відкриття блиск комети SWAN збільшився з 8 до 5.2 зоряної величини. Такого показника досить, щоб комета була доступна для спостереження неозброєним оком в умовах темного і ясного неба. Деяким ентузіастам вже пощастило побачити комету як неозброєним оком, так і через бінокль, а також вдалося зробити унікальні фотографії небесної мандрівниці.

Нині комета SWAN знаходиться на відстані 96,034,442 км від Землі і найкраще її видно з Південної півкулі. Вчені повідомляють, що до кінця травня комета стане доступною для спостережень через біноклі та телескопи в південних районах Північної півкулі.

Астрономи впевнені, що найближчим часом комета C / 2020 F8 (SWAN) стане ще яскравіше, якщо, звичайно, не розпадеться, що не так давно відбулося з кометою ATLAS. Якщо комета SWAN продовжить збільшувати яскравість з такою ж швидкістю, то до середини травня вона перетвориться на об'єкт, який можна добре роздивитися на небі неозброєним оком.

Комета SWAN обіцяє прикрасити небо в середині і в кінці травня 2020 року. 12-13 травня вона зробить найближчий підхід до Землі. Об'єкт виявиться на відстані 84 млн км від нашої планети. Очікується, що комета SWAN досягне максимальної яскравості (2.5-3 зоряної величини) 27 травня, коли вона досягне перигелію (максимального наближення до Сонця) на відстані 64.4 млн км.

На жаль, C / 2020 F8 (SWAN) може потьмяніти і розпастися в будь-який момент. Щоб не упустити можливість побачити цю комету, можна спробувати знайти її на небі вже зараз.

Як побачити комету SWAN в травні 2020 роки?

Вчені не можуть відповісти на запитання, як довго триватиме візит космічної гості. Щоб відстежувати пересування комети C / 2020 F8 (SWAN) по небу, використовуйте астрономічнийдодаток Star Walk 2. За допомогою Star Walk 2 ви зможете в будь-який момент швидко і легко знайти комету в небі над вашим місцем розташування.

Зараз комета SWAN знаходиться недалеко від сузір'я Риб. 15 травня вона перейде в сузір'я Трикутник, а вже 18 травня виявиться в сузір'ї Персей. Вночі 19, 20 і 21 травня комета SWAN буде перебувати дуже близько до зірки Алголь (Бета Персея, відома як «Зірка Диявола»).

Комети заворожує любителів нічного неба своєю красою і мінливістю. За допомогою програми Star Walk 2 ви також можете знайти і відстежити комету С / 2020 F3 (NEOWISE). Цю комету відкрито 27 березня 2020 року, зараз збільшує яскравість і може досягти максимуму в 2.5 зоряної величини на початку липня.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»