Компанія Airbus продемонструвала політ свого першого літаючого таксі Alpha One проекту Vahana. Відео доступне на YouTube.
Як пише DailyMail, політ відбувся ще в кінці січня в Пендлтоні (штат Орегон, США). Під час першого повноцінного льотного випробування безпілотний апарат злетів на 16 футів (майже п'ять метрів) і провів в небі 53 секунди. Під час наступних випробувань розробники мають намір перевірити здатність дрона долітати вставленого місця.
Габарити Alpha One складають 6,2 метра в ширину, 5,7 метра в довжину і 2,8 метра у висоту. Він може підняти до 745 кілограмів, але місце в кабіні буде всього для одного пасажира. Дрон працює повністю на електриці. Він був розроблений за принципом конвертоплана, має вісім пропелерів і шість роторів. Апарат може підніматися вертикально і самостійно регулює положення крил.
Розробка Alpha One почалася в 2016 році. Компанія Airbus планує вивести продукт на комерційний ринок до 2020 року.