Компанія Анвітрейд (Wexler group) вітає рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про підтримку формульного ціноутворення при закупівлях нафтопродуктів.
Як системній трейдер, ми максимально зацікавлені в тому, щоб ринок нафтопродуктів в Україні був прозорим, та працював за зрозумілими правилами. Анвітрейд був першим публічним лобістом введення формульного ціноутворення при закупівлях нафтопродуктів для потреб ПАТ «Укрзалізниця». На сьогодні, ми вже виконали свої зобов’язання на 75%, на максимально вигідних для УЗ умовах.
Ми впевнені, що розповсюдження успішного досвіду Укрзалізниці на всі державні закупівлі нафтопродуктів, дозволить компаніям-покупцям мати гарантовані постачання якісних нафтопродуктів за чесними цінами.
Нам приємно, що нашу ініціативу підтримує не тільки Уряд, але і Нафтогазова Асоціація України. Ми завжди стверджували, що прозорість та зрозумілість ціноутворення будуть корисними не тільки покупцям, а і трейдерам. Дякуємо, колеги!
Компанія Анвітрейд (Wexler group) як один з найбільших постачальників нафтопродуктів в Україні засвідчує свою підтримку справжнім реформам державних закупівель, та гарантує свою можливість та спроможність надати кращу пропозицію, за умови формульного ціноутворення.
Для підтвердження своїх намірів, компанія Анвітрейд офіційно повідомляє про переведення всієї своєї роботи на формульні засади на 100%.