Компанія Apple оголосила про випуск нової версії мобільної операційної системи iOS 13. Її можуть завантажити власники смартфонів iPhone SE, 6s / 6s Plus і новіших моделей.
iOS 13 додала нічну тему, кнопку Sign in with Apple для реєстрації в додатках і на сайтах, можливість безперервного введення тексту, функцію Audio sharing, а також об'єднала «Знайти iPhone» і «Знайти друзів» в «Локатор».
Крім того, компанія запустила ігровий сервіс Apple Arcade, який запропонує передплатникам понад 100 ексклюзивних ігор.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»