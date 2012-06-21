Президент України Петро Порошенко сьогодні повідомив про те, що найбільша німецька компанія Bayer відкрила в Житомирській області новий завод з виробництва насіння сільськогосподарських культур. З відкриттям нового заводу в регіон, як зазначають фахівці, з’явилося 85 постійних і 220 сезонних робочих місць.
Порошенко зазначив, що для будівництва цього заводу в Україні було вкладено 200 мільйонів доларів інвестиційних грошей. Крім того, німці не тільки забезпечують населення новими робочими місцями, а й допомагають вирішити актуальні соціальні питання місцевого населення Житомирщини. Йдеться про підтримку школи і бібліотеки, про фінансування будівництва амбулаторії та гарних сучасних автошляхів.
Зазначимо, що завод в Житомирській області від початку будували американці, які представляли компанію Monsanto, але з червня 2018 року ця компанія вже стала частиною німецької Bayer.