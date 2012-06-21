Компанія BMW планує розширити модельний ряд новою флагманською моделлю – розкішним чотиридверним купе 9-Series, щоб найближчим часом конкурувати з моделями Mercedes-Maybach, повідомляє «Урядовий кур’єр».
Новинку створять на базі відродженого купе BMW 8-Series, публічна прем'єра якого відбулася кілька місяців тому на гонці «24 години Ле-Мана».
За словами головного дизайнера BMW Group Адріана ван Хойдонк, технічні характеристики майбутньої BMW 9-Series поки розкриватися не будуть.
Експерти вже висловили припущення, що двигуни для нової моделі запозичать у останніх поколінь купе 8-Series і представницького седана 7-Series.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»