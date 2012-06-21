Компанія Boeing планує здійснити перший тестовий політ нового лайнера моделі 777X на цьому тижні. Про це повідомляє у вівторок, 21 січня, агентство Reuters з посиланням на два джерела.
З одного джерела стало відомо, що політ пройде в четвер або п'ятницю на базі компанії неподалік від Сіетла (штат Вашингтон). Друге джерело не уточнило день тижня випробування, однак підтвердило, що воно пройде на цьому тижні, повідомляє Укрінформ.
Boeing поки не прокоментувала дані відомості.
У липні Boeing прийняла рішення перенести перший політ лайнера 777X на початок 2020 року в зв'язку з проблемами з розробкою двигуна. Спочатку він планувався на осінь 2019 року, а перші поставки замовникам очікувалися в 2020 році.
У березні телеканал CNN повідомив про першу презентацію новітнього широкофюзеляжного лайнера Boeing-777X – найдовшого пасажирського літака в світі. За інформацією телекомпанії, нова модель також має стати найбільшим у світі пасажирським повітряним судном з двома двигунами.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»