Компанія Boeing успішно провела випробування безпілотного пасажирського аеротаксі. Відео експерименту опубліковано в Twitter-акаунті корпорації.
Під час тестового запуску літальний апарат виконав контрольований зліт, зависання в повітрі і посадку. Аеротаксі працює на електриці і може здійснювати автономний політ дальністю до 50 миль (більше 80 кілометрів). Довжина транспортного засобу – близько дев'яти метрів, ширина – 8,5 метрів.
Компанія буде продовжувати випробування, щоб підвищити безпеку таксі і вдосконалити режим прямого польоту.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»