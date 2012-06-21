Протягом 2018 компанія Google працювала над зміною дизайну веб-версії Gmail – в результаті, був помічений інтерфейс, де з'явилися іконки для швидкого доступу до сервісу пошукової компанії, а також можливість відкладати листи з наступним нагадуванням.
Наразі компанія зайнялася мобільними клієнтами. У Google хочуть максимально мінімізувати кількість дій користувача. Наприклад, натиснувши на вкладення, його можна буде швидко переглянути на смартфоні, а не відкривати лист, прокручуючи екран до кінця.
Перемикання між акаунтами (особистим і робочим) стане набагато простішим: досить натиснути на іконку профілю у верхньому правому куті. Так само як і в веб-версії, Gmail попередить про те, що одержаний лист – потенційно небезпечний. Такі листи позначатимуться червоною плашкою на всю ширину екрану. Користувач зможе видалити їх або заховати.
Новий дизайн з'явиться у клієнтів Gmail для пристроїв під управлінням Android і iOS вже «в найближчі тижні».
Решта програми в складі G Suite будуть оновлені пізніше в 2019 році.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»