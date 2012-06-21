Японська автомобільна компанія Nissan запатентувала новий логотип. Про це повідомляє ukurier.gov.ua з посиланням на іноземні ЗМІ.
Відзначається, що емблема зберегла колишні обриси, але стала двомірною і позбулася горизонтальної лінії посередині. Тепер назва бренду вписана в розімкнуте коло.
Яка модель в лінійці марки першою отримає емблеми нового дизайну, не повідомляється.
Раніше повідомлялося, що BMW показала свій новий двомірний логотип. Емблема виконана в спрощеному дизайні. Логотип позбувся чорної заливки зовнішнього кола, але при цьому зберіг білі і сині сектори в центрі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»