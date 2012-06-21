На заходах, які одночасно пройшли в Канаді, Німеччині та Китаї, компанія Porsche представила свій перший електрокар Taycan. За словами генерального директора Porsche Олівера Блюма, ця модель ознаменувала початок нової електричної ери для компанії. Спортивний седан має потужність у 761 кінську силу і здатний розганятися з місця до 100 км/год за 2,8 секунди.

Porsche Taycan

Porsche Taycan з'явиться у двох версіях: Turbo і Turbo S. Звичайний Turbo має потужність в 680 кінських сил і може розганятися з нуля до «сотні» за 3,2 секунди. Turbo S потужністю 761 кінських сил демонструє 100 км/год вже через 2,8 секунди. Найбільша швидкість обох модифікацій – 260 км/год.

Новий спорткар оснащений двома електродвигунами: по одному на кожній осі. Вага переднього становить всього 76 кг в Turbo S і 71 кг в Turbo, в той час як задній двигун важить 170 кг. Нетиповою особливістю для електрокарів стала наявність двошвидкісної трансмісії: перша передача використовується для максимального прискорення на старті, а друга забезпечує ефективну роботу двигуна у всіх режимах. Автомобіль також отримав інтегровану 4D-систему контролю шасі, яка аналізує і синхронізує роботу підвіски в режимі реального часу.

Обидві версії Porsche Taycan оснащуються акумулятором ємністю 93,4 кВт⋅ч з напругою 800 В замість стандартних для електрокарів 400 В. Виробники запевняють, що 5 хвилин підзарядки вистачить на 100 кілометрів їзди, а на зарядку від 5% до 80% потрібно всього 23 хвилини. Звичайний Porsche Taycan Turbo на повному заряді здатний проїхати до 450 км, а Turbo S може подолати до 412 км.

Завдяки розміщенню акумулятора на дні автомобіля, інженерам Porsche вдалося оснастити Taycan двома багажниками: 81-літровим спереду і 336-літровим ззаду.

Porsche Taycan

Всередині Porsche Taycan виглядає максимально сучасно. Керування автомобілем здійснюється через кілька сенсорних екранів, основний має діагональ 10,9 дюйма. Виробник подбав про те, щоб звести кількість фізичних кнопок і перемикачів до мінімуму. У навігаційній системі електрокара є попередньо планувальник маршруту Charging Planner, який розраховує найкоротший і найшвидший шлях до потрібного місця, з огляду на заряд акумулятора і наявність по шляху зарядних станцій, зокрема і їх потужність.

Porsche Taycan

Porsche Taycan надійде в продаж в 2020 році. Ціна електрокара починається від $ 150 900 за версію Turbo і від $ 185 000 – за Turbo S. У майбутньому повинні з'явитися більш доступні варіанти. Раніше Porsche заявила, що Taycan стане популярнішим 911 – найуспішнішого купе компанії. Виробник має намір випускати до 40 000 електрокарів на рік. Для порівняння, Porsche 911 нині продається тиражем 35 000 машин протягом року.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»