На заходах, які одночасно пройшли в Канаді, Німеччині та Китаї, компанія Porsche представила свій перший електрокар Taycan. За словами генерального директора Porsche Олівера Блюма, ця модель ознаменувала початок нової електричної ери для компанії. Спортивний седан має потужність у 761 кінську силу і здатний розганятися з місця до 100 км/год за 2,8 секунди.
Porsche Taycan з'явиться у двох версіях: Turbo і Turbo S. Звичайний Turbo має потужність в 680 кінських сил і може розганятися з нуля до «сотні» за 3,2 секунди. Turbo S потужністю 761 кінських сил демонструє 100 км/год вже через 2,8 секунди. Найбільша швидкість обох модифікацій – 260 км/год.
Новий спорткар оснащений двома електродвигунами: по одному на кожній осі. Вага переднього становить всього 76 кг в Turbo S і 71 кг в Turbo, в той час як задній двигун важить 170 кг. Нетиповою особливістю для електрокарів стала наявність двошвидкісної трансмісії: перша передача використовується для максимального прискорення на старті, а друга забезпечує ефективну роботу двигуна у всіх режимах. Автомобіль також отримав інтегровану 4D-систему контролю шасі, яка аналізує і синхронізує роботу підвіски в режимі реального часу.
Обидві версії Porsche Taycan оснащуються акумулятором ємністю 93,4 кВт⋅ч з напругою 800 В замість стандартних для електрокарів 400 В. Виробники запевняють, що 5 хвилин підзарядки вистачить на 100 кілометрів їзди, а на зарядку від 5% до 80% потрібно всього 23 хвилини. Звичайний Porsche Taycan Turbo на повному заряді здатний проїхати до 450 км, а Turbo S може подолати до 412 км.
Завдяки розміщенню акумулятора на дні автомобіля, інженерам Porsche вдалося оснастити Taycan двома багажниками: 81-літровим спереду і 336-літровим ззаду.
Всередині Porsche Taycan виглядає максимально сучасно. Керування автомобілем здійснюється через кілька сенсорних екранів, основний має діагональ 10,9 дюйма. Виробник подбав про те, щоб звести кількість фізичних кнопок і перемикачів до мінімуму. У навігаційній системі електрокара є попередньо планувальник маршруту Charging Planner, який розраховує найкоротший і найшвидший шлях до потрібного місця, з огляду на заряд акумулятора і наявність по шляху зарядних станцій, зокрема і їх потужність.
Porsche Taycan надійде в продаж в 2020 році. Ціна електрокара починається від $ 150 900 за версію Turbo і від $ 185 000 – за Turbo S. У майбутньому повинні з'явитися більш доступні варіанти. Раніше Porsche заявила, що Taycan стане популярнішим 911 – найуспішнішого купе компанії. Виробник має намір випускати до 40 000 електрокарів на рік. Для порівняння, Porsche 911 нині продається тиражем 35 000 машин протягом року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»