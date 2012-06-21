У компанії презентували флеш-накопичувач об'ємом 1 Тб. Раніше в Мережі з'являлися чутки про можливий рекордний обсяг пам'яті в новому смартфоні від корейського виробника. З’ясувалися, що ці чутки не були безпідставними.
Компанія Samsung презентувала накопичувач стандарту UFC 2.1 (eUFC) з величезним об'ємом пам’яті – 1 Тб. За словами виробника, такий об'єм пам'яті матиме Galaxy S10 +. Елітними параметрами наділять топову версію смартфона. Приємно і те, що збільшення обсягу сховища даних ніяк не вплинуло на розміри смартфона: як і в версії на 512 Гбайт однотерабайтний накопичувач буде мати параметри 11,5х13 мм.
У цьому накопичувачі швидкість читання даних дорівнює 1000 Мб / с, а швидкість запису – 260 Мб / с. За цими показниками новинка обходить свого попередника.
Крім флеш-пам’яті на 1 ТБ, компанія Samsung нагадала, що в смартфони також можна буде встановити карту пам’яті microSD, максимальний обсяг яких нині досягає 512 ГБ. Такої ємності точно вистачить навіть найвимогливішому користувачеві. Скільки коштує новий компонент для виробників мобільних пристроїв, на жаль, не повідомляється, але йдеться про суму в не менше ніж $ 200 за штуку. Перші моделі телефонів з такою особливістю повинні вийти на ринок вже в найближчі кілька місяців. Цілком можливо, що чимось подібним зможе потішити навіть Galaxy S10, анонс якого відбудеться 20 лютого.
Представники компанії повідомили, що eUFS об'ємом 1 ТБ вже виробляється серійно на південнокорейських підприємствах. У Samsung планують також продаж своєї розробки для інших виробників смартфонів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»