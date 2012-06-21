Компанія Samsung оголосила про успішні випробування нового дисплея, який не б’ється. В компанії повідомили, що такий дисплей з'явиться не тільки в смартфонах, але і в інших пристроях.
У заяві йдеться, що замість скла, яке зазвичай використовують при виробництві дисплеїв, інженери Samsung використали «модернізоване пластикове покриття». Генеральний менеджер служби комунікацій компанії Хойунг Кім (Hojung Kim) пояснив:
«Міцне пластикове покриття ідеально підходить для портативних електронних пристроїв не тільки тому, що воно не розбивається, а й через його особливі властивості: легкості, прозорості та твердості, що робить його схожим на звичайне скло».
Випробування дисплея проводила компанія Underwriters Laboratories. За її інформацією, новинка пройшла ретельну перевірку згідно з військовими стандартами, встановленими міністерством оборони США. Дисплей не постраждав під час падіння з висоти: 1,2 метра і 1,8 метра, а також не зіпсувався при температурах: +71°С та – 32°С.
У Samsung планують використовувати новий дисплей у майбутніх смартфонах, портативних ігрових консолях, військових пристроях та в автомобільних комп'ютерах.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»