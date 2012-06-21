Називається пристрій Vivo Z6, а ціна новинки знаходиться на рівні трохи більше 300 доларів!
Правда, варто відзначити, що 29 лютого розпочнеться лише прийом попередніх замовлень, а в продаж смартфон надійде трохи пізніше. Працює Vivo Z6 на базі процесора Snapdragon 765G, має підтримку швидкої зарядки на 44 Вт, а також оснащений акумулятором на 5000 мАг. Фронтальна камера смартфона розташована в акуратному вирізі на передній частині дисплея і має дозвіл 16 Мп, в той час як основна камера – це квадромодуль з головним датчиком на 48 Мп.
Розмір дисплея новинки становить 6,57 дюйма із здатністю 2400 х 1800 пікселів.
За версію Vivo Z6, яка матиме 6 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ пам'яті постійної попросять 313 доларів, а версія на 8/128 ГБ обійдеться трохи дорожче – в 370 доларів. При цьому перші покупці, які встигли оформити замовлення на пристрій до 8 березня, отримають в подарунок провідні навушники XE900 навушники.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»