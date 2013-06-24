Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства затвердило новий розподіл коштів за програмою компенсації 15% вартості української колісної, будівельної, спеціальної техніки, ліфтів та енергетичного обладнання вітчизняного виробництва. Компенсацію на загальну суму понад 13 млн грн отримають 13 підприємств, які подали заявки в червні. Вони придбали 26 одиниць техніки загальною вартістю 104,6 млн грн (з ПДВ) у одинадцяти виробників: напівпричепи різних моделей, ліфти, пасажирські автобуси, навантажувач, трансформатор та інше обладнання. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Бізнес зацікавлений у підтримці, яку надає програма компенсації 15%. Придбання такого обладнання, як ліфти, автобуси чи трансформатори потребує значних інвестицій, і державна підтримка робить такі покупки доступнішими. Виробники своєю чергою відчувають вплив програми на попит, і працюють над розширенням асортименту з пільговими умовами придбання – з початку року перелік техніки з компенсацією вже тричі розширювався. Уряд зі своєї сторони виділив додатково 200 млн грн, щоб забезпечити безперебійну роботу програми. Таким чином підприємці можуть більш активно оновлювати свій парк спецтехніки та вкладати кошти у сучасне устаткування, а виробники – більш впевнено планувати завантаження виробничих потужностей», – наголосив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.

Вартість якої техніки буде компенсована:

Автобуси АТАМАН та Еталон – «ІСУЗУ-АТАМАН Україна», Торговий дім «Еталон»

Напівпричіп-цистерна – «Еверласт»

Напівпричіп низькорамний – «Транс-Авто-Д»

Напівпричіп тракторний – «СПД Петров»

Тракторний та вакуумний напівпричіп-цистерна – «Завод Кобзаренка»

Навантажувач TDC – «ТДС УКРСПЕЦТЕХНІКА»

Тракторний зсувний причіп – «Агроресурс»

Пасажирські ліфти – «Карат-Ліфткомплект»

Трансформатор ТМГ-2000/10 – «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»

Сонячні електростанції – ТОВ «ТЕР САН ЕНЕРДЖІ»

Компенсацію отримають підприємці з Житомирської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей.

Кошти будуть перераховані через банки-партнери, серед яких:

АТ «Ощадбанк»

АТ КБ «ПриватБанк»

АТ «Укрексімбанк»

АТ «Укргазбанк»

АТ «ОТП Банк»

АТ «Укрсиббанк»

Загалом до реалізації програми залучено 25 українських банків.

За 7 місяців поточного етапу програми (за умовами він починається в грудні) було придбано 127 одиниць колісної, будівельної, спеціальної техніки, ліфтів та енергетичного обладнання загальною вартістю понад 465 млн грн (з ПДВ).

Як отримати компенсацію:

Придбайте техніку з Переліку через уповноважений банк.

Подайте заяву з копією платіжного документа та актом приймання-передачі.

Після схвалення – отримайте 15% вартості (без ПДВ) на свій рахунок.

Як працює програма:

Програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) діє з вересня 2024 року в межах державної політики «Зроблено в Україні». Вона поширюється на обладнання, вироблене в Україні зі ступенем локалізації не менше 40%. Перелік техніки, яку можна придбати з компенсацією, опубліковано на сайті Мінекономіки. Виробнику, щоб стати учасником програми необхідно подати на сайті інекономіки електронну заявку разом із документами про ступінь локалізації, калькуляцією собівартості, розрахунком питомої ваги витрат на оплату праці. Після перевірки Мінекономіки товари будуть включені до переліку.