Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що в межах «Зимової підтримки» компенсацію на оплату електроенергії отримали вже понад 280 тисяч родин.

«Це цільова допомога для жителів прифронтових регіонів, щоб родини могли легше пройти зимовий період і забезпечити базові потреби. Держава компенсує 100 кВт·год електроенергії на людину щомісяця (але не більш як 300 кВт·год на сім’ю)», — наголосила очільниця уряду.

Програму втілюють із 1 жовтня. Нарахування відбуваються щомісяця протягом холодного періоду. Додаткова виплата надходить автоматично разом із щомісячною субсидією або пільгою на оплату житлово-комунальних послуг.

Докладніше про всі інструменти «Зимової підтримки» для громадян і бізнесу можна дізнатися на платформі zyma.gov.ua, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.