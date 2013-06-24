Ветерани й ветеранки, які повернулися з полону, втратили житло або змушені тимчасово проживати в інших регіонах, тепер зможуть отримати компенсацію за оренду за значно спрощеною процедурою. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відповідні зміни Уряд вніс до Порядку виплати грошової компенсації особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за найм (оренду) ними житлових приміщень (постанова Уряду №252).

Що змінилося?

Гнучкість у поданні заяв. Тепер заяви з необхідними документами можна подавати до структурного підрозділу з питань ветеранської політики або через ЦНАП за адресою найманого житлового приміщення.

Впорядкування процесу. Визначено алгоритм передачі документів з ЦНАП до відповідних місцевих органів з питань ветеранської політики та зворотного інформування про результати розгляду.

Колишнім поліцейським і рятувальникам, які були звільнені зі служби, але ще не отримали офіційного статусу УБД або ОІВВ, до заяви слід додати копії військово-облікового документа та витягу з наказу про звільнення зі служби в поліції/ виключення з кадрів ДСНС.

Нагадаємо, в Україні за ініціативи Мінветеранів запроваджено виплату грошової компенсації ветеранам війни за найм (оренду) житлових приміщень. Це важливий крок на шляху створення належних умов для адаптації та інтеграції у цивільне життя Героїв.

Хто може отримати компенсацію?

Захисники і Захисниці, які захищали незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України та:

втратили або мають пошкоджене житло внаслідок бойових дій

мають житло на тимчасово окупованих територіях або в районах, де тривають бойові дії

проходять реабілітацію далеко від свого задекларованого місця проживання (понад 15 км).

Скільки компенсуватимуть? Сума виплат залежить від місця розташування орендованого житла.

Київ, Дніпро, Львів, Одеса – 2 прожиткових мінімумів – зараз це 6 056 грн

обласні центри – 1,5 прожиткового мінімуму – 4 542 грн

інші населені пункти – 1 прожитковий мінімум – 3 028 грн

(для працездатних осіб станом на 1 січня 2025 року).

Якщо особа орендує житло менше ніж на місяць, компенсація виплачуватиметься пропорційно кількості днів проживання.

Документи, які необхідно подати (копії):