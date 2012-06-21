У Миколаєві вперше суд ухвалив рішення на користь позивачки, на яку напав бездомний скажений собака. Постраждала Наталія Зайцева посилалась на те, що бездіяльність Миколаївської міськради в частині забезпечення благоустрою, зокрема контролю за кількістю безпритульних тварин, стала причиною її поневірянь. Жінка вимагала від міської ради відшкодувати їй півмільйона гривень як компенсацію за завдану моральну шкоду.
Інцидент стався майже рік тому, коли на позивачку біля її будинку напав собака. Тварину згодом відловили, результати аналізів підтвердили, що та була заражена сказом. Суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Ольга Гуденко дійшла висновку, що міська рада не здійснює жодних дієвих заходів щодо спрямування належної організації та вилову безпритульних собак та їх тимчасової ізоляції, а також розподілення тварин у відповідний притулок.
Така бездіяльність перебуває в прямому причинному зв’язку з наслідками нанесення тілесних ушкоджень жительці міста Миколаєва. Окрім цього, суд дійшов висновку, що потерпіла зазнала втрат немайнового характеру внаслідок моральних і фізичних страждань через укус безпритульної собаки, через що їй довелося лікуватися протягом 28 днів.
Дослідивши матеріали справи, суд вирішив частково задовольнити цивільний позов і стягнути з Миколаївської міської ради на користь позивачки 60 тисяч гривень компенсації моральної шкоди і сплачений нею судовий збір.