У ході втілення урядового експериментального проєкту комплексного відновлення населених пунктів вже почалися роботи у перших п’яти житлових будинках у Посад-Покровському. Об’єкти площею 70 кв. м матимуть внутрішнє оздоблення, і до кінця року власники зможуть заїхати в нові оселі.

Далі буде оголошено тендери на відбудову наступних житлових будинків. Усі вони будуть за типовими проєктами, але різними за площею. Розробляють проєктні рішення на будинки площею 50, 90, 120, 140 кв. м. Також триває проєктування об’єктів соціальної інфраструктури та відновлення комунікацій — водо- та газопостачання.

У межах комплексного відновлення села буде відремонтовано автомобільну дорогу М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ. На п’ятикілометровій ділянці вже покладено основу та нижній шар асфальтобетонного покриття.