На 98% завершено черговий призов на строкову військову службу. Призовні комісії відправили у війська 17 620 призовників. Решту 340 призовників відправлять за графіком упродовж тижня. Таку інформацію оприлюднив начальник Головного управління персоналу — заступник начальника Генерального штабу Збройних сил генерал-лейтенант Артур Артеменко.
Він нагадав не лише про громадянський обов’язок юнаків, а й про соціальні гарантії для громадян, призваних на строкову військову службу, повідомляє прес-служба Міноборони. Так, під час призову їм виплачують грошову допомогу в розмірі двох мінімальних заробітних плат; військовослужбовці перебувають на повному державному утриманні, їх розміщують у казармах (на кораблях), забезпечують щоденним триразовим гарячим харчуванням та військовою формою одягу згідно із встановленими нормами; щомісяця їм виплачують 350—700 гривень (залежно від звання та посади) на додаткові особисті потреби; під час звільнення в запас воїни отримують вихідну грошову допомогу в розмірі восьми посадових окладів (2800—5600 гривень).