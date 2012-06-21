Радикуліт – це синдром, при якому руйнується хребет. Недуга супроводжується неприємними відчуттями і знерухомленням. Компрес з лопухом зніме біль при радикуліті за 3 години.
Для досягнення ефекту листи будяків прикладають до уражених місць і накривають клейонкою. Потім загортають шарфом і фіксують компрес зручним способом. Рослину тримають три години. Після чого видаляють, а спину обмотують хусткою або лягають в ліжко під ковдру. Лікування радикуліту припускає дотримання теплового режиму. Рекомендується застосовувати компрес ввечері перед сном. Під час нічного відпочинку завдяки рослині нормалізуються обмінні процеси в хребті.
Лопух містить речовини, які знімають запалення. Завдяки чому бур'ян знижує біль у спині. Після зняття запалення відбувається звільнення затисненого нерва і настає полегшення. Досить однієї процедури тривалістю 3 години, щоб втамувати біль.
Прискорить лікування радикуліту відвар з чебрецю. Для приготування зілля столову ложку сушеного листя трави кип'ятять в 200 мл води. Настоюють півгодини, проціджують і вживають тричі на день. Рекомендована доза за прийом: одна столова ложка. Перед початком лікування радикуліту за допомогою лопуха треба проконсультуватися з лікарем.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»