Комп’ютер працює на абсолютно новій системі, яка використовує нейрони мишей. Це дозволяє машині визначити запахи різноманітних вибухових речовин.
Про це повідомляє видання "ВВС".
Нову технологію "Koniku Kore" презентували на конференції "TEDGlobal" у Танзанії. Її розробником став науковець із Нігерії Оші Агабі. Він пояснив та продемонстрував можливості свого винаходу. Наразі система вміє розрізняти запахи вибухових речовин. Це в майбутньому може замінити теперішню систему перевірки та посилити безпеку в публічних місцях. Також інновація дозволить значно полегшити процедуру перевірки пасажирів, наприклад, в аеропорту. Цим можна зменшити черги та час очікування.
На розроблення системи "Koniku Kore" винахідник витратив понад рік. Оші Агабі намагався створити власну версію штучного інтелекту, який би був максимально наближений до роботи головного мозку людини. Для цього він поєднав традиційні комп'ютерні мікросхеми та нейрони мишей.
З часу запуску свого стартапу минулого року Оші Агабі зібрав понад мільйон доларів на розробку (понад 26 млн гривень). Винахід уже заробив понад 10 мільйонів доларів від контрактів із різноманітними службами безпеки.
Розробник передбачає й інші застосування винаходу. Одним із основних напрямків є медицина. Як зазначає Оші Агабі, "Koniku Kore" можливо запрограмувати на визначення хвороб за запахом, який виділяє тіло. У такий спосіб можна створити альтернативний метод діагностування.
Як виглядає пристрій — наразі невідомо. Вчений поки що зберігає це в таємниці.