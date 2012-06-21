Запорізький центр розвитку місцевого самоврядування, створений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону України, провів семінар щодо передачі майна і майнових прав зі спільної до комунальної власності об’єднаних територіальних громад.
«Від голів громад до Запорізького центру розвитку місцевого самоврядування надходять запитання щодо передачі майна і як це правильно зробити, — зазначив, відкриваючи семінар, директор центру Олександр Свистун. — Розроблено законодавчу базу, на яку треба спиратися».
До представників районної влади звернулася директор департаменту освіти і науки Запорізької ОДА Тетяна Озерова: «Майно треба передати громадам. І не лише школи, а й позашкільні заклади. Якщо цього не станеться, громади створять власні, а працівники й діти підуть з ваших закладів».
Вона нагадала представникам громад, що з 1 січня вже мають запрацювати інклюзивно-ресурсні центри, які можуть розміщуватися як в опорних навчальних закладах, так і філіях і надаватимуть допомогу дітям з обмеженими можливостями. А ще звернула увагу, що передаватимуть не лише приміщення, а й транспорт. В одному з районів склалася ситуація, коли райдержадміністрація взяла на баланс шкільний автобус і ніяк не може передати його громаді для підвезення дітей. Так не може бути — все майно треба передати.
На семінарі юрисконсульт Запорізького центру розвитку місцевого самоврядування Тетяна Гуліян висвітила актуальні питання передачі майна у комунальну власність громад, зокрема послідовність, документальне оформлення, інвентаризація, зобов’язання відповідних юридичних осіб та кадрові питання.
До речі, у Запорізькій області вже створено 42 територіальні громади. Готують проект рішення на сесію обласної ради, який у лютому буде винесено на голосування щодо програми підтримки ОТГ Запорізької області, яка передбачатиме фінансування з обласного бюджету стратегії розвитку і планування територій на умовах 10-відсоткового співфінансування з ОТГ. Добиратимуть громади за чітко прописаними критеріями.