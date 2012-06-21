Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур'єр»
Останніми роками Полтава активно закупляє нову техніку для комунальних підприємств і ЖКГ. Зокрема торік придбали нової техніки найбільше за часи незалежності. Крім 11 нових автобусів, які стали на віддалені маршрути, було підписано контракт із ЄБРР щодо кредиту на поставку 40 нових тролейбусів, для комунальних підприємств «Міськсвітло» й «Декоративні культури» закупили сучасні автовишки. Міське комунальне автотранспортне підприємство отримало нові сміттєвози, бульдозери, трактори, екобус для збирання небезпечних відходів і спеціальне авто, яке миє баки на місцях, економлячи час і пальне. Усі придбання чудово зарекомендували себе в роботі, розв'язавши подекуди багаторічні проблеми.
А нещодавно автопарк КАТП-1628 поповнився ще одним автомобілем — краном-маніпулятором. Він виконує два завдання: вантажить і перевозить вантажі. Серед іншого кран-маніпулятор використовуватимуть під час демонтажу самовільно встановлених МАФів. Своя техніка дасть змогу економити бюджетні кошти на підрядниках.
Придбавати нову техніку планують і в цьому році. На неї у міському бюджеті закладені відповідні кошти.