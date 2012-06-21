У сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур’єр» №224 (6093) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила 17 постанов, якими регулються комунальні тарифи на постачання холодної води, послугу центрального водовідведення обласними та міськими водоканалами, на встановлення тарифів на теплову енергію, а також внесла зміни до деяких своїх постанов НКРЕКП, зокрема зміни до Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання; до Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання води; зміни до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та інші зміни.
З текстами постанов можна ознайомитися на сайті ukurier.gov.ua.
Опубліковані постанови набувають чинності 29 листопада 2017 року.