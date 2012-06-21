Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На брифінгу 13 квітня, присвяченому розрахункам киян за комунальні послуги, керівники комунальних підприємств звернулися до жителів столиці із проханням за можливості вчасно розраховуватися за спожиті послуги та користуватися для цього різноманітними онлай-сервісами, аби люди залишалися вдома і не порушували режим карантину.
Так директор СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін поінформував, що розрахунки киян за березень за спожиті тепло і гарячу воду, на жаль, зменшилися на 15% у порівнянні з попереднім періодом. У грошовому вираженні це 250 мільйонів гривень. Загальний борг споживачів за ці послуги становить нині майже 2 мільярди гривень.
Ці борги призводять до ускладнень розрахунків за газ. Що, своєю чергою, призводить до перебоїв постачанням газу до ТЕЦ №5 і ТЕЦ №6, які постачають електроенергію практично для всього міста.
А директор розрахункового департаменту ПрАТ «Київводоканал» Валерій Люлін зазначив, що, на жаль, оплата киянами послуг водопостачання за березень знизилася на 25%. І, попри це, фахівці Київводоканалу продовжують підтримувати у місті безперебійне водопостачання та ліквідовувати аварійні ситуації, що виникають, у якомога коротші терміни. Він також закликав тих, хто сплачує за комунальні послуги через інтернет вже давно, навчати цьому рідних, знайомих, сусідів та друзів.
А директор КП «Київкомунсервіс» Максим Ляшкевич зазначив, що під час самоізоляції містяни почали продукувати значно більше сміття, для вивезення якого працюють понад 550 фахівців підприємства, 150 машин та 130 екіпажів. За добу в середньому в місті вивозять 3-3,5 тисячі тонн різноманітних побутових відходів. Тому нині переглядається і змінюється графік вивезення, але його неможливо налагодити миттєво. Тож він звернувся до киян с проханням поставитися до цього із розумінням.
Також відбувається знезараженя сміттєвих контейнерів та проводяться дезінфекційні заходи щодо працівників, на що потрібні додаткові витрати. В той же час розрахунки за вивезення сміття нині в середньому по Києву становлять 60-70%. А отже потрібно відновити за можливості платіжну дисципліну, адже це – в інтересах усіх.
А заступник директора Комунального концерну Центр комунального сервісу Юлія Петрик повідомила, якщо раніше в місті працювали 38 сервісних центрів для прийому громадян, то нині вони перейшли здебільшого на дистанційну роботу. Так, показники лічильників можна подати в особистому кабінеті на сайті підприємства. Також із фахівцями можна поспілкуватися у соцмережі Фейсбук, в месенджері. На зняття показів лічильників, їх повірку та заміну заявку можна подати онлайн, чим з початку карантину вже скористалися близько 7 тисяч киян. Консультацію та допомогу за телефоном 044-247-40-40 з різних комунальних питань отримали понад 100 тисяч жителів столиці.