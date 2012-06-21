«BMW» представила в Лос-Анджелесі гібридні спорткари «BMW i8 Roadster» та «BMW i8 Coupe». Ці автомобілі їздять і на пальному, і на струмі.
Про це повідомляє ресурс «Top Gear».
Гібридний автомобіль має відкидний верх, безкаркасні вікна та «дверцята-метелики».
Двомісний спорткар працює на літій-іонній батареї потужністю в 34 ампер-години: цього вистачає на 53 кілометри.
Загальна потужність двигунів становить 374 кінські сили. «BMW i8 Roadster» розганяється до 120 кілометрів на годину. Двигун внутрішнього згоряння має об'єм півтора літра за потужності 231 кінської сили.
Також компанія представила оновлений автомобіль «BMW i8 Coupe». Він легший і повільніший за «BMW i8 Roadster».