У 2020 році Україна планує передати в концесію морські порти Маріуполя, Бердянська, Одеси і Чорноморська. Вона зробить це максимально оперативно. Про це під час презентації переможців концесійних конкурсів у портах «Херсон» і «Ольвія» заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
«Ми готуємо на цей рік бліцкриг, тому що реформи і концесія робляться або швидко, або не робляться взагалі», — наголосив урядовець. І додав, що умови концесії портів серед іншого передбачають: нинішні працівники підприємств отримають гарантоване працевлаштування без права звільнення протягом п’яти років.
Україна упродовж найближчих п’яти років може залучити мільярди доларів інвестицій за допомогою концесій. «Концесії, приватизація, ринок землі, інвестиційна торгівля — все це частини одного проєкту з розвитку нашої держави через інвестиції», — додав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, уточнивши, що концесія слугує критичним аспектом цього напряму.
Представник компанії «Рісоіл-Херсон» Шота Хаджішвілі повідомив, що ця компанія, яка перемогла в конкурсі на концесію порту «Херсон», планує упродовж перших п’яти років концесії підприємства збільшити його вантажообіг удвічі: «Це дасть змогу в потрійному розмірі збільшити виплати до державного бюджету».
У планах інвестора — перетворення порту на річковий хаб, який «закриє весь Дніпро». «Ми б хотіли будувати флот, який закриє всю річку, відкриє її в зимовий період. Не потрібно зупинятися на суднах, потрібно будувати малі криголами», — вважає він.
Він назвав метою технічне переозброєння порту. «Херсон» найближчим часом має стати сучасним портом. Ми збираємося освоїти всі судноплавні можливості річки, зокрема придбати сучасні судна», — повідомив Шота Хаджішвілі.
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«Урядового кур’єра»