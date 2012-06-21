Команда пекарів з Індії побила рекорд Гіннеса, маючи торт завдовжки 1738 футів - понад 3 милі аба майже 5 кілометрів.
Гіннес підтвердив, що Асоціація пекарів Керала, розставила солодкий десерт на довгих столах на вулицях міста Тріссур, Індія.
Торт був випечений у середу, 15 січня в рамках торгового фестивалю Thrissur .
Представники рекордної організації заявили, що торт був достатньо довгим, щоб побити попередній рекорд, торт, виготовлений Китайською асоціацією хлібозаводів Цзянсі у 2018 році.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»