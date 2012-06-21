У Сумах відбувся традиційний конкурс «Кращий сумський кондитер», у якому взяли участь представники закладів ресторанного господарства, центру ПТО харчових технологій, торгівлі й ресторанного бізнесу, міжрегіонального вищого професійного училища. Журі у складі гурманів-професіоналів оцінювало 11 солодких робіт у чотирьох номінаціях — «Рідне місто Суми», «Казковий світ, або Моє дитинство», «Солодкі фантазії» та «Солодкі фантазії» серед початківців. Кращими визнано роботи торгової марки «Vanilla», розважального комплексу «Здибанка» та ресторану «Сажа». А ось серед початківців перемогла дружба.
Особливого шарму солодкому святу додали яскраве бармен-шоу з дегустацією, організоване дворазовим чемпіоном України й фіналістом міжнародних змагань з флейрингу Ігорем Никоненком, шоу «Піца майстрів» і розкішний 30-кілограмовий торт від місцевих пекарів. Присутні могли не лише побачити солодке дійство, а й скуштувати шедеври кондитерського мистецтва.