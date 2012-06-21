Палата представників Конгресу США (нижня палата Конгресу) одностайним рішенням ухвалила резолюцію, в якій Голодомор 1932—1933 років визнано геноцидом українського народу. Сенат (верхня палата Конгресу) підтримав це рішення ще 4 жовтня. Тож обидві палати Конгресу США документально підтвердили свою позицію.
Посольство України в США на своїй сторінці у Facebook повідомляє, що резолюцію Палати представників, співавторами якої виступили понад три десятки конгресменів від Демократичної та Республіканської партій, представили 8 червня 2018 року співголови Конгресового українського кокусу Сандер Левін, Марсі Каптур, Браян Фітцпатрик і Енді Гарріс.
Палата представників США ухвалила також двопартійну резолюцію із засудженням військової агресії, вчиненої Російською Федерацією проти Української держави у Керченській протоці. Документ закликає РФ негайно повернути судна та їх екіпажі Україні, припинити порушувати суверенітет нашої держави й перешкоджати судноплавству Керченською протокою. У резолюції зафіксовано готовність США надавати українському народові політичну, економічну й безпекову допомогу для забезпечення його незалежності, демократичного розвитку і процвітання.
Окремо міститься заклик до президента Дональда Трампа, союзників і партнерів Сполучених Штатів змусити Росію відповісти за агресію проти України, повідомляє УНІАН.
Крім того, конгресмени відреагували й на будівництво Росією газогону «Північний потік-2». Окремою резолюцією Палата представників закликає європейські держави відмовитися від цього сумнівного проекту. Водночас документ підтримує запровадження санкцій відносно цього газопроводу згідно з частиною 232 закону «Про протидію супротивникам Америки через санкції».
Конгресмени вважають «Північний потік-2» кроком у зворотному напрямі щодо забезпечення енергетичної безпеки Європи й інтересів США. Вони наполегливо закликають свого президента використати всі наявні інструментарії, щоб підтримати енергетичну безпеку Європи через політику зменшення її залежності від російських енергоносіїв.