XVIII Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика цього року стартує 9 листопада у День української писемності та мови. Про це йдеться у відповідному листі Міністерства освіти, що підписаний заступником міністра Павлом Хобзеєм.
У відомстві, звертаючись до чиновників обласних департаментів освіти та інститутів післядипломної педагогічної освіти, просять сприяти організації конкурсу у кожному регіоні та участі у ньому учнів 3—11 класів, учнів закладів професійної освіти та студентів закладів вищої освіти.
Про дату проведення підсумкового етапу конкурсу буде повідомлено додатково.
Як відомо, метою конкурсу з української мови імені Петра Яцика є сприяння утвердженню статусу української мови як державної, піднесення її престижу, виховання у молодого покоління українців поваги до мови свого народу.
Організаторами конкурсу є Міністерство освіти і науки та Ліга українських меценатів.