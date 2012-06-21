У Донецькій області розпочався Всеукраїнський інклюзивний літературний конкурс для дітей та юнацтва імені Дмитра Ружевича. Цей творчий захід організували для вшанування пам’яті колишнього наймолодшого в Україні директора приватної бібліотеки. Важка хвороба прикувала хлопчика до інвалідного візка, та він, попри все, вів дуже активний спосіб життя. У 2015 році став збирати книжки, і завдяки проєкту «Дмитрикова пошта» до бібліотеки села Сергіївка Слов’янського району, яку очолив на громадських засадах, надійшла велика кількість книжок з усіх куточків України. Дмитро потоваришував з багатьма вітчизняними письменниками, відвідав Книжковий арсенал у Києві й навіть встиг виконати свою найзаповітнішу мрію: побував у музеї Гаррі Поттера у Великій Британії. На жаль, невиліковна хвороба не дала змоги здійснити інші плани й наміри: у грудні 2018-го Дмитро Ружевич помер 15-річним.
Організація і проведення конкурсу має за мету популяризувати українську книжку, чим займався юний збирач, і формувати у суспільстві толерантне ставлення до осіб з інвалідністю. Цей захід на прикладі Дмитра Ружевича покликаний залучати дітей і юнаків з фізичними особливостями до активного творчого життя. Тому хоч на конкурс приймають оповідання на тему інклюзії, вони мають бути не про хворобу чи інвалідність, а про особистість, здатну подолати важкі випробування.
Рукописи від авторів віком до 18 років прийматимуть до 1 березня 2020 року. На переможців очікують набори сучасних українських книжок, цінні подарунки і рік творчої промоції від видавничого центру «12».