Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У місті Конотоп на Сумщині став до ладу сучасний Центр обслуговування клієнтів АТ «Сумигаз», у якому створені всі зручності для надання послуг, починаючи від розрахунків за спожите паливо, процедури підведення газопроводу і закінчуючи комфортними умовами у зоні очікування.
За словами начальника управління клієнтського сервісу АТ «Сумигаз» Едуарда Онищенка, на Сумщині це вже сьомий подібний підрозділ. Такі ж планують відкрити в кожному відділенні краю.
Центр оснащений й іншими сервісними зручностями, зокрема, автоматичною системою формування клієнтських потоків. Тож передбачені електронна черга, консультації спеціалістів в освоєнні сучасних онлайн-сервісів, екран самообслуговування для доступу до Особистого кабінету тощо.