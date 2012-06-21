Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Перші дні нового року для юних митців міста Конотоп на Сумщині виявилися насиченими на культурно-мистецькі події та успіхи.
Так, у районному центрі відбувся перший фестиваль колядок і щедрівок, у якому взяли участь низка художніх колективів, а почесним гостем свята став уславлений співак народний артист України Тарас Петриненко. Відомий гість не тільки високо оцінив мистецьке дійство, а й виконав перед конотопцями кілька своїх пісень.
А тим часом юні конотопські майстри вокального гурту «Камбіата» перемогли у третьому міжнародному конкурсі-фестивалі дитячої та молодіжної творчості «Різдвяний олімп», що відбувся у селищі Славське на Львівщині. Їхній виступ справив справжній фурор серед тамтешніх учасників і глядачів, одержавши максимальну оцінку.